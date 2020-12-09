В Самаре стало больше бригад скорой помощи

Скорых стало больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре увеличилось число бригад скорой помощи. Их стало больше на 20 единиц - по сравнению с допандемийными временам. Все было сделано в рамках разработанной дорожной карты. Поддержку в наращивании мощностей оказал губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас на вызовы выезжают 65 бригад.

Кроме того, по словам Дмитрия Азарова, за три года парк машин скорой помощи обновился практически на 100%. Благодаря поддержке главы региона и правительства на станции сейчас нет дефицита машин, дополнительно удалось трудоустроить 115 сотрудников. В основном ставку делают на выпускников колледжа имени Нины Ляпиной и студентов медуниверситета.

- Один из основных критериев нашей работы - время доезда. Мы стремимся сократить среднее время ожидания скорой. С этой целью и принимаются все меры по увеличению мощности станции, - отметил заместитель главного врача по оперативной работе Самарской станции скорой медицинской помощи Андрей Беляев. И подчеркнул, что сегодня скорой помощи приходится выполнять около тысячи вызовов в сутки.