Экс-футболист «Крыльев Советов» и популярный блогер Евгений Савин хочет создать профессиональный клуб

Евгений Савин выступал за «Крылья» с 2008 по 2011 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов», а сейчас популярный YouTube-блогер Евгений Савин рассказал о планах создать профессиональный футбольный клуб. Предположительно, он появится в 2021 году. Город для команды еще не выбрали.

- В 2021 году у меня появится еще один ребенок. Профессиональный клуб «Красава» в ПФЛ. Город и зону обсуждаем, - написал Евгений Савин в своем инстаграме.

Блогер отметил, что каждый футболист от 16 до 21 года получит шанс показать себя.

- Я верю, что если грамотно распределить свои деньги и деньги партнеров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год. Цель – трамплин молодым парням и результат, а не просто влог, - написал Савин.

Напомним, Евгений Савин выступал за «Крылья» с 2008 по 2011 год. Также он играл за «Амкар», «Урал», «Томь» и т.д.