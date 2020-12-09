В Самарской области мужчина в своей квартире совращал двух семилетних девочек

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 33-летнего жителя города Отрадный подозревают в серии преступлений сексуального характера против детей. Уголовное дело было возбуждено еще в июне. На днях правоохранители выявили еще один эпизод.

- 1 мая 2020 года в своей квартире на улице Отрадной мужчина демонстрировал свой половой орган двум семилетним девочкам. 8 декабря по факту совершения действий сексуального характера было возбуждено уголовное дело, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Злоумышленник сейчас находится под арестом. Разбирательства в отношении него продолжаются.