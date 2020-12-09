В Самарской области начнут работать 60 профессиональных бизнес-трекеров

В Самарской области состоялся финал акселератора Innovate Samara и «Школы трекеров».

В Самарской области состоялся финал акселератора Innovate Samara и «Школы трекеров». Эта программа ускоренного развития для представителей малого и среднего бизнеса была организована по заказу и при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Акселератор объединил 160 предпринимателей, желающих преобразовать, расширить свое дело, и главное – повысить свои предпринимательские компетенции и возможности.

В этом году программа Innovate Samara была направлена на одновременную работу предпринимателей, нацеленных на рост коммерческих проектов, и тех, кто занят социальным предпринимательством. Это позволило в процессе обучения обмениваться идеями и соображениями, взаимно усиливать друг друга, находить новые решения.

Еще одной особенностью программы стало отдельное направление по подготовке трекеров. Многие из обучавшихся уже на завершающих этапах акселератора работали с другими участниками в качестве специалистов по трекингу. В итоге новую профессию трекеров получили 60 предпринимателей. Это подготовленные специалисты, и они продолжат работу в качестве трекеров в проектах развития бизнеса, реализуемых в Самарской области.

Взаимодействие предпринимателей, нацеленных на разные результаты, но готовых обмениваться опытом и технологиями, и трекеров создало открытую, креативную площадку, работа на которой оказалась по-настоящему полезна для предпринимателей.

Итоги нескольких месяцев взаимодействия в рамках программы отразились и на практических результатах работы участников. Это красноречиво показали результаты проведенного опроса. Так, 45% предпринимателей отметил, что показатели их бизнеса выросли на 50-75%, а 12% - подтвердили рост в 100% и более.

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