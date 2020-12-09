Под Самарой с праздником поздравили героя Советского Союза

В Самарской области поздравили героя Советского Союза

В Самарской области в День героев Отечества военнослужащие и ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров поздравили Героя Советского Союза, ветерана Афганистана. 66-летний Геннадий Павлович Кучкин живет в Кинеле, поздравления он принимал дома. За ратный подвиг ему вручили подарок и спели две песни: «Расскажи, отец» и «Последний бой».

А когда герой вышел на улицу для него поппури исполнил военный оркестр.

С июля 1981 года Геннадий Кучкин служил заместителем командира батальона по политической части в Афганистане. В 1982 году он вступил в бой с прорвавшейся бандой из 70 человек, бронетранспортер с ним наехал на мину и взорвался, но он остался в строю и продолжал руководить боем. Сейчас он работает со школьниками и рассказывает им о патриотизме.