Депутат рассказал, что даст самарцам федеральный бюджет

В бюджете на Самару выделят больше денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Леонид Симановский рассказал о том, что федеральный бюджет даст Самарской области. Напомним, что этот документ подписал президент Владимир Путин. В 2021 году доходы казны составят 18,8 трлн рублей, расходы - 21,52 трлн рублей. Депутат рассказал, что в нем изменилось:

- В первую очередь увеличены социальные расходы, расходы на здравоохранение и образование – вместе они составляют более 37% бюджетных расходов. Это почувствуют жители многих регионов, в том числе, Самарской области, - уточнил Симановский.

В частности, до 3,1 млрд рублей, почти в два раза, увеличена поддержка здравоохранения. 2,1 млрд рублей - это субсидии на модернизацию первичного звена. По социальным расходам выделенные деньги увеличили до 5,5 млрд рублей, в 1,3 раза. Больше средств дали на горячее питание школьникам, на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. В два раза выросла сумма, выделенная на программы создания безопасных и комфортных условий в сфере социальных услуги.

В 2,6 раза выше стала поддержка на сферу образования. В экологию вложат 2,3 млрд рублей, это больше в шесть раз, чем планировали.

Как отметил Леонид Симановский, в целом Самарская область получит более 50 млрд рублей по всем направлениям, должна была - 12,3 млрд рублей. Эти деньги позволят реконструировать и построить школы, автодороги, музеи, канализационные и очистные сооружения. Необходимые средства получит Тольятти на реконструкцию набережной, 1,57 млрд рублей дадут на достройку дворца спорта в Самаре. По поводу этих объектов в правительство России обращался губернатор Дмитрий Азаров, его поддержали.