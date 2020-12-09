Последние новости о коронавирусе в Самарской области на 9 декабря 2020 года

Обновленные данные на 9 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 декабря обновилась статистика по распространению коронавируса на территории Самарской области. За минувшие сутки зарегистрировано еще 281 случай заболевания опасной инфекцией. Таким образом, общее количество заразившихся в регионе достигло отметки в 24 772.

В сутки в регионе выздоравливают большее количество людей, чем заболевают. За прошедший день диагноз был снят еще у 302 жителей Самарской области. За все время пандемии успешно справились с болезнью 22 531 пациент.

Печальная статистика вновь пополнилась новыми жертвами коронавируса. За минувшие сутки 8 пациентов скончались. За все время в Самарской области зарегистрировано 471 случай летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.