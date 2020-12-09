Под Самарой автобус врезался в манипулятор, а тот наехал на инспектора ГИБДД

В причинах ЧП сейчас разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера утром на дороге «Самара-Бугуруслан» при столкновении двух ПАЗика и грузовика пострадал полицейский.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, экипаж ГИБДД дежурил на дороге, проверял документу у автомобилистов. Полицейские остановили грузовик-манипулятор Hino Profia. Пока инспектор проверял документы у водителя, в стоящий на обочине грузовик по неизвестным причинам врезался автобус ПАЗ. По данным областного МВД, три пассажира автобуса получили травмы.

Однако о своем пострадавшем коллеге полицейские нигде не упоминают. Между тем, по данным источников «КП-Самара», после того, как ПАЗик врезался в грузовик Hino Profia, последний сдвинулся с места и наехал колесом прямо на ногу инспектору ГИБДД. Тот упал и получил травму головы. «Скорая помощь» отвезла его в больницу имени Семашко, но, по предварительным данным, от госпитализации полицейский отказался.

По каким причинам водитель ПАЗа врезался в грузовик, пока не известно, в обстоятельствах ЧП разбирается следствие.

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На месте работают сотрудники региональных экстренных служб (подробности)