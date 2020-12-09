Депутат "Единой России" из Самары поддержала инициативы о выплатах на больничном и невозможности снижения МРОТ

Марина Сидухина уверена, что предлагаемые меры позволят поддержать молодых специалистов в пандемию

Заместитель секретаря Самарского реготделения "Единой России" Марина Сидухина выразила уверенность, что поправки, внесенные в Госудму представителями партии относительно выплат по больничному листу не ниже МРОТ и о запрете снижения минимального размера оплаты труда позволят поддержать молодых специалистов, особенно с низкой зарплатой.

Ранее партия внесла в Госдуму поправки, в соответствии с которыми минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ. Сейчас это временная норма, которая действует до 31 декабря.

Парламентарии считают, что данная мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае болезни, карантина или ухода за больным ребенком, что актуально в действующей эпидемиологической ситуации.

Также "Единая Россия" подготовила поправки в закон о запрете снижения минимального размера оплаты труда. В соответствии с законопроектом, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Предлагается, что размер МРОТ и прожиточного минимума ежегодно перед их внесением в Госдуму будет обсуждаться Российской трехсторонней комиссией, с профсоюзом и работодателями.

"Безусловно, выплаты по больничным листам необходимо довести до прожиточного минимума и внедрить данные выплаты на постоянной основе. Новый порядок расчета

позволит поддержать самых уязвимых работников, а это, как правило, –

молодые специалисты, особенно с низкой зарплатой", — прокомментировала

нововведения Марина Сидухина.