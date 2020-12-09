Обновленные данные по распространению коронавируса в Самарской области на 9 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский оперштаб опубликовал подробную статистику по заболевшим и умершим с коронавирусом в Самарской области. Всего за сутки COVID-19 подтвердили еще у 281 жителя региона. Таким образом, с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 24 772 случая заболевания опасной инфекцией.

Из суточного числа заболевших, 226 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 55 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

На сегодня, 9 декабря 2020 года, география распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области выглядит так:

- 94 в г. Самара - 30 в г. Тольятти - 14 в г. Сызрань - 9 в Кинель-Черкасском районе - 8 в Богатовском районе - 8 в Кинельском районе - 7 в Большечерниговском районе - 7 в г. Кинель - 7 в Борском районе - 7 в г. Отрадный - 7 в Безенчукском районе - 6 в г. Новокуйбышевск - 6 в Похвистневском районе - 6 в Сергиевском районе - 6 в г. Чапаевск - 6 в Клявлинском районе - 5 в Камышлинском районе - 5 в г. Жигулевск - 5 в Красноярском районе - 4 в Приволжском районе - 4 в Волжском районе - 4 в Кошкинском районе - 4 в г. Похвистнево - 4 в Сызранском районе - 4 в Хворостянском районе - 4 в Нефтегорском районе - 3 в г. Октябрьск - 3 в Ставропольском районе - 1 в Большеглушицком районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шигонском районе - 1 в Пестравском районе

За сутки в Самарской области было проведено 8 980 лабораторных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции, всего в регионе было проведено 1 273 227 тестов на КВИ среди жителей губернии.