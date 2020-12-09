Фальшивомонетчик из Новокуйбышевска пытался расплатиться самодельной пятитысячной на тольяттинском рынке

Фальшивомонетчика могут посадить в тюрьму на 8 лет максимально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одном из продовольственных рынков в Тольятти мужчина пытался расплатиться самодельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. После того, как фальшивомонетчика раскрыли, он попытался покинуть рынок, однако был задержан охранниками до прибытия следственно-оперативной группы.

- Полицейские задержали 55-летнегобезработного жителя Новокуйбышевска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, мужчина уже успел приобрести товары, за которые расплатился фальшивыми купюрами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

При обыске у задержанного были найдены 11 купюр по 5 тысяч рублей. Экспертиза показала, что денежные средства были изготовлены самодельным способом.

Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Тольятти было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Преступнику может грозить лишение свободы на срок до 8 лет.