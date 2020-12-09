Пилотную партию Карт жителя Самарской области выпустят до конца года

Массово Карты жителя Самарской области начнут выпускать в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца текущего года выпустят пилотную партию Карт жителя Самарской области, которая предназначена для оплаты различных товаров и услуг, проезда в общественном транспорте, получения соцвыплат и других целей. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"Создана информационная система "Карта жителя Самарской области" - комплексное технологическое решение, автоматизирующее основные процессы работы электронной карты, отработаны схемы взаимодействия между ключевыми участниками проекта – банками-эмитентами, транспортным оператором и оператором проекта. В настоящее время интернет-портал и мобильное приложение Карты жителя проходят процесс опытной эксплуатации", - расcказал заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Массовый выпуск карт запланирован на 2021 год. С июня по декабрь для держателей карт планируют внедрить программу лояльности, по которой они будут получать кэшбек после каждой поездки в общественном транспорте. В целом одной из функций станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций.

Также предлагается включить в функционал карты сервисы для туристов и добавить возможность оплаты услуг ЖКХ. Карту можно будет получить в одном из отделений банков-партнеров или через портал Госуслуг.

Действующая в настоящее время социальная карта будет долгое время актуальна, но в дальнейшем ее функционал внедрится в Карту жителя.