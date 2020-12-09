В Самарской области наблюдается повышенный спрос на продавцов в новогодние праздники

В Самаре наибольшее количество новогодних вакансий сосредоточено в продажах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аналитический центр «Авито Работа» выяснил, какие вакансии в Самарской области более всего востребованы в преддверии новогодних праздников. По данным специалистов, в конце 2020 года по стране увеличилось количество вакансий, в которых упоминается «Новый год», на 272% по сравнению с предыдущим годом.

- В среднем за работу в праздники российские работодатели готовы предложить 35 тысяч рублей, что на 17% больше показателя предыдущего года. В Самаре соискателям «новогодних» вакансий готовы заплатить до 27 000 рублей, - рассказали в пресс-службе аналитического центра.

Самыми востребованными в этот период стали продавцы, на них приходится 58% всех вакансий на Новый год. Также очень востребована работа для студентов и не требующая опыта по специальности: комплектовщики заказов, курьеры, уборщики, промоутеры и так далее. Такие вакансии составляют 36% предложения работодателей. Несмотря на снижение количества массовых мероприятий, такие объекты как торговые центры в подавляющем большинстве регионов остаются открытыми.

Что касается соискателей, то наибольшее количество людей (37%) ищут работу, которая не требует опыта. 30% соискателей хотят реализовать себя в продажах, а 11% - производстве или сельском хозяйстве/добыче сырья.