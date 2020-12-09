В регионах страны будут открываться "Школы муниципальных депутатов" по опыту Самарской области

В Самарской области "Школа" выпустила уже более 400 учеников

"Школы муниципальных депутатов" начнут создавать в российских регионах по опыту Самарской области. Такое решение было принято во время форума, посвященному реформе местного самоуправления, который прошел в Тюмени.

В ноябре текущего года в Самарской области стартовал четвертый блок обучения в рамках работы "Школы муниципального депутата", выпуск законотворцев запланирован на июнь 2021 года. Всего "Школа" выпустила более 400 выпускников. Свою квалификацию повысили помощники депутатов всех уровней, депутаты представительных органов городов и районов Самарской области, управляющие микрорайонами и члены общественных советов.

Проект реализуется совместно с университетом "МИР" при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" и Всероссийского Совета местного самоуправления.

Первые "Школы" откроются в Калужской и Тюменской областях на базе законодательных собраний этих регионов.