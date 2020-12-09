Дебошир из Самары, который избил полицейских в баре, сел в тюрьму на 5 лет

Дебошир отправился за решетку на 5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 5 на 6 сентября 2020 года в одном из баров в Самаре произошла драка с сотрудниками правоохранительных органов. Как стало известно, официанты питейного заведения вызвали сотрудников вневедомственной охраны, после того как один из гостей начал вести себя вызывающе и скандально.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил сотрудников силового ведомства, а двум сотрудникам причинил телесные повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровья, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Позже выяснилось, что нападавший Александр Собакинских, ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Приговором федерального суда Октябрьского района города Самары житель Самары был признан виновным по двум статьям УК - по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Александру Собакинских назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.