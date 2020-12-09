Известный политолог отметил работу Дмитрия Азарова над бюджетом Самарской области

Дмитрий Азаров проработал бюджет региона с приоритетом на людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области принял участие в онлайн-дискуссии "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", которая прошла на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

По словам Дмитрия Азарова, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу - с учетом предложений, озвученных жителями региона на этапе формирования основных статей расходов. Известный политолог Дмитрий Орлов отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, бюджет ориентирован на людей.

- Руководство Самарской области сформировало отчетливо социальный бюджет, что видно из структуры расходов, из динамики роста расходов по социальным статьям, - отметил политолог Дмитрий Орлов.

По мнению политолога, Самарская область является одним их тех, где где обязательства по отношению к различным категориям граждан и в сфере здравоохранения, и в сфере социального развития соблюдаются наиболее последовательно. Так же Дмитрий Орлов отметил, что в регионе достаточно невысокая дефицитность бюджета, и выход из дефицита вполне вероятен в ближайшие годы, благодаря сформулированным целям.

В продолжение дискуссии был отмечен документ, разработанный губернатором Дмитрием Азаровым, Стратегия лидерства. По мнению Дмитрия Орлова, это не абстрактная программа, а детально изученный документ, основанный на общественном запросе, где согласована бюджетная политика.

Также политолог заявил, что Самарская область является одним из лидеров, где к реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, привлекается частный бизнес. По мнению Дмитрия Орлова, этот опыт показывает, что губернатору Самарской области верит не только социологическое общество, но и инвесторы доверяют свои деньги.

- Руководство Самарской области сохраняет социальную ориентацию регионального бюджета. Социальные расходы и в этом, и в следующем году растут, даже несмотря на то, что бюджет дефицитный. Это говорит о том, что приоритеты людей, сохранение человеческого капитала и в целом сбережение людей, сбережение народа, как ни пафосно, может, это прозвучит, они для управленческой команды, лично для губернатора Азарова, являются приоритетными, - резюмировал Дмитрий Орлов.