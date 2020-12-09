На работников одного из магазинов в Самаре примерили картины великих художников

Фотографии работников совместили с известными картинами великих художников Фото: Instagram/Леруа Мерлен

Сотрудников магазина Леруа Мерлен превратили в картины. Точнее, полотна известных художников совместили с фотографиями рабочих будней сотрудников гипермаркета.

По словам тех, кому принадлежит креативная идея, такой «флешмоб» был приурочен к всемирному дню художника, который отмечается 8 декабря. Таким образом, создатели поздравили всех, с этим творческим праздником.

- Каждый из нас — художник. Пусть краски будут яркими не только на вашем холсте, но и в реальной жизни! – поздравили всех причастных сотрудники Леруа Мерлен.

Фото: Instagram/Леруа Мерлен

Фото: Instagram/Леруа Мерлен

Фото: Instagram/Леруа Мерлен

Фото: Instagram/Леруа Мерлен