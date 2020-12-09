Предпринимателей Самарского региона приглашают воспользоваться экспортной господдержкой

Выход на внешние рынки — фактор успеха не только для малых и средних предпринимателей нашего региона, но и для всей страны. Как достичь амбициозных бизнес-целей, выйти за пределы региона и страны и на какую помощь можно рассчитывать от Центра поддержки экспорта Самарской области — узнайте в видео. Комплексное содействие экспортно ориентированным предпринимателям и организациям осуществляется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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