Самарские общественники выступили против переноса начала учебного года на октябрь

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине ноября этого года в Госдуму РФ был внесен законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Инициаторы законопроекта предлагают установить новое начало учебного года в качестве эксперимента до 31 августа 2023 года. После этого проверить, как это повлияет на образовательный процесс.

Члены Общественной палаты Самарской области посчитали, что в данном законопроекте нет необходимости. Общественники считают, что депутаты Госдумы не учли мнения родителей школьников, а также не подумали, чем дети будут заниматься в сентябре, ведь не все детские лагеря и санатории рассчитаны на работу в осеннее время.

- Перенос начала учебного года повлечет за собой смещение первого летнего месяца, а значит, в июне дети будут еще учиться. Как известно, во многих регионах страны в этот месяц устанавливается жаркая погода, из-за чего детям будет сложнее усваивать учебный материал, - заявили члены самарской Общественной палаты.

Если же не переносить учебный год на июнь, а значит, сократить учебный год, то есть вероятность, что может значительно увеличиться нагрузка, либо осенние и зимние каникулы будут сокращены.

Свою позицию члены Общественной палаты Самарской области направили в федеральную палату.