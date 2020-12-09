Московские эксперты посоветовали, как снизить число смертей от COVID в Самаре

Московские эксперты поработали в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с экспертами Федерального медико-биологического агентства. С начала декабря они работают в регионе, проводя аудит системы здравоохранения в части работы с больными коронавирусом. Их задача - понять, в чем сильные и слабые стороны самарской медицины и дать советы, как снизить смертность среди ковидных пациентов.

С предложением отправить специалистов высокого класса в регион к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой обратился губернатор Дмитрий Азаровю Теперь он встретился с экспертами, чтобы услышать и мнение. В целом специалисты из Москвы остались довольны работой региональных коллег. Они посетили четыре госпиталя - больницу Середавина и городские больницы №№ 4, 6 и 8. Теперь они отправятся в Тольятти, Сызрань и другие города.

- Квалификация врачей высокая, это 100%. Оснащения достаточно. По заболеваемости и смертности мы видим, что все тяжелые пациенты имеют сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, это люди старше 65 лет, пациенты с гематологическими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом, - дали эксперты первые оценки.

Среди рекомендаций - снизить неинвазивные методы обеспечения кислородом, внедрить методику плазмообмена. По мнению специалистов из столицы это позволит спасти больше людей. Дмитрий Азаров поручил внедрить рекомендации, а еще - провести семинары для врачей от московских медиков.