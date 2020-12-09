В Самарской области эпидемпорог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза

О числе заболевших гриппом и ОРВИ рассказали в Роспотребнадзоре

В Самарской области более чем в два раза превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю Роспотребнадзор зафиксировал 16 077 случаев заболевания, половина из них - в Самаре.

По совокупному населению области эпидемпорог превышен на 29,15%, однако среди лиц старше 15 лет - почти в два раза. Меньше болеют дети от 0 до 6 лет и подростки до 14 лет (здесь заболеваемость ниже эпидпорога на 37,86%). А вот среди взрослых вирусы гуляют без остановок - порог превышен на 73,22%.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в основном у больных выявляют вирусы негриппозной этиологии - парагрипп, аденовирусы.

Эксперты просят жителей внимательнее относиться к своему здоровью, не пренебрегать возможностью сделать прививку. При этом речь не только об опасности коронавируса. В регионе неблагополучная обстановка по птичьему гриппу - так что всем людям, занятым в птицеводстве, рекомендуют пройти вакцинацию.