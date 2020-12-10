В Самаре родители требуют оставить дошкольников на очном обучении

Дети от дистанционки тоже устали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предложение министра здравоохранения Армена Беняна на последнем заседании оперативного штаба о переводе всех школьников на дистанционное обучение родители Самары и области восприняли в штыки. В школьных чатах идут настоящие информационные войны, а под каждым постом губернатора Дмитрия Азарова в Инстаграм появляются десятки сообщений с просьбой оставить дошкольников и учеников пятых классов в школе. Также родители просят вернуть на "очку" одиннадцатиклассников, которым еще предстоит сдавать ЕГЭ.

Объясняя свое мнение родители говорят о том, что у детей и так испортилось зрение, младших школьников дома контролировать не возможно, при этом с ними просто некому сидеть. Впрочем, другие родители парируют, что у кого-то просто не получилось научить детей самостоятельности.

Появляется и много опасений, что детей просто хотят совершенно убрать из школы, сделав полностью цифровое образование.

- Учителя никто не заменит. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, все дети непременно вернутся в школу, - отмечают в министерстве образования региона.

Теми временем источники в правительстве сообщают, что также рассматривается еще один вариант - это каникулы уже начиная с 21 декабря 2020 года, до конца новогодних праздников. Это менее болезненный вариант, однако, также ставящий проблему: с ребенком дома кому-то придется оставаться.

Впрочем, говорить о какой-то проблеме с заболеваемостью среди школьников с 7 лет не приходится. В Самарском Роспотребнадзоре объяснили, что в категории детей от 6 до 14 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 74%. Превышение есть у подростков - но они как раз и сидят на дистанционном образовании. При этом им даже нельзя ходить по ТЦ без родителей.

Решение о том, как будут учиться школьники, будет принято на ближайшем оперштабе. Губернатор обещал учесть мнение родительского комитета.

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