ЦСК ВВС прервал серию поражений, победив «Дизель»

Самарская команда прервала серию поражений

Самарская хоккейная команда ЦСК ВВС в очередном матче Высшей лиги победила пензенский «Дизель». Игра прошла в Самаре во Дворце спорта «Кристалл».

Благодаря этой победе самарский клуб прервал серию поражений, насчитывающую четыре матча. Самарцы победили со счетом 2:0, шайбы забрасывали Никита Михайлов и Алексей Басков.

В общей турнирной таблице лиги ЦСК ВВС занимает 22-е место, на 5 очков отставая от зоны плей-офф. «Дизель», несмотря на поражение, остается в лидирующей тройке.

До конца года все свои игры ЦСК ВВС проведет в Самарской области. Следующий матч пройдет в пятницу, команда примет казанский «Барс».