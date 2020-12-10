В четверг в Самарской области ожидается до -12 градусов мороза

В Самаре сохраняется морозная погода, на дорогах - гололедица Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в четверг, 10 декабря, ожидается до -12 градусов мороза. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в областной столице похолодает до -9 градусов, в Тольятти и Сызрани ожидается от -7 до -9 градусов мороза.

До выходных в регионе сохранится холодная погода со слабым ветром, туманом и изморозью. На дорогах гололедица, водителям стоит быть внимательнее на проезжей части, а пешеходам - осторожнее на тротуарах.

В среднем температура воздуха в Самарской области на 6 градусов ниже многолетних значений. В ближайшие дни по области в ночное время ожидается до -25 градусов.