В Тольятти полицейские нашли резиновую квартиру с 39 иностранцами

В этой квартире должны были жить 39 человек

В Тольятти полицейские нашли резиновую квартиру, где были прописаны 39 человек. Конечно же, в реальности они тут не жили. Просто хозяин квартиры решил, что это может быть неплохим бизнесом: наверняка, с каждого жаждущего официального признания человека он получал приятную сумму.

В полиции рассказали, что об ответственности мужчина знал, но все равно решил рискнуть. И прогорел: теперь ему грозит уголовное наказание, его могут лишить свободы на срок до трех лет.

Подозреваемый в преступлении уже был судим раньше, нигде не работал официально. Свою вину он уже признал и объяснил, что делал все не бесплатно.