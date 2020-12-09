Кондитерский бизнес: пошаговая инструкция

Вместе с участниками семинара спикер разберет основные сценарии развития кондитерского бизнеса

Кондитерское дело – распространенная в Самарской области сфера предпринимательства. Существует много позитивных примеров, когда домашнее производство тортов и пирожных становится успешным бизнес-проектом и перерастает в полноценное предприятие. Если вы тоже готовите десерты на дому, продаете их через личный аккаунт в Инстаграм и мечтаете о собственной кондитерской, тогда вам будет интересен новый обучающий семинар от команды проекта «Мой Бизнес 63».

Мероприятие состоится 13 декабря 2020 года и пройдет в удобном онлайн-формате. Проведет семинар Андрей Сажнев – директор сети кондитерских, специалист в области стратегического управления с опытом более 15 лет, эксперт обучающей программы PROБизнес.

Вместе с участниками семинара спикер разберет основные сценарии развития кондитерского бизнеса:

1. Кафе-кондитерская с одной кондитерской витриной. Формат подходит для небольших помещений (20-40 кв. м) в проходимых местах и торговых центрах. Общие инвестиции в такой формат составят около 500 тысяч рублей. Выручка: от 550 тысяч рублей в месяц. Чистая прибыль: от 30 тысяч рублей в месяц.

2. Кондитерская с мини-производством. Формат небольшого производственного цеха с залом для кафе (50-100 кв. м). Общие инвестиции составят около 990 тысяч рублей. Выручка: от 550 тысяч рублей в месяц. Чистая прибыль: 70 тысяч рублей в месяц.

3. Кондитерский цех с широким ассортиментом, возможностью поставок продукции в разные точки. Оборот от 2 млн рублей в месяц. Чистая прибыль от 150 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в программе обучающего семинара запланировано обсуждение основных трендов кондитерского рынка, принципов подбора помещения и расчета финансовой модели бизнеса. Спикер поделится с участниками мероприятия полезным чек-листом со списком необходимого оборудования и подскажет, на что обратить внимание при найме персонала. Участники мероприятия узнают, где можно найти инвестиции на запуск проекта и каких «подводных камней» в кондитерской отрасли стоит остерегаться.

Дата проведения: 13 декабря 2020 года

Время проведения: 16:00 - 18:00

Формат: онлайн

Участие в семинаре бесплатное! Регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1502402/

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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