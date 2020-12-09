В Самарском регионе откроют онлайн-витрину для самозанятых. Время рассказать о себе!

Специально для самозанятых будет открыта онлайн-витрина в сториз Instagram-аккаунта @mybiz63 .

12 декабря 2020 года в Самаре пройдет предновогоднего маркет для самозанятых. Для тех, у кого не получается присоединиться к ярмарке в очном формате, команда проекта «Мой Бизнес 63» подготовила особое мероприятие. Специально для самозанятых будет открыта онлайн-витрина в сториз Instagram-аккаунта @mybiz63 .

Это уникальная возможность рассказать о своем проекте на широкую аудиторию, выгодно и интересно представить свой продукт или услугу, найти новых клиентов и увеличить число подписчиков в Instagram.

Как стать участником онлайн-витрины:

- 12 и 13 декабря 2020 года выложить сториз, выгодно и интересно представляющий проект или продукт (это может быть ссылка на пост или специально снятое видео не более 15 секунд)

- отметить в сториз аккаунт @mybiz63

12, 13 и 14 декабря 2020 года мы расскажем о самых ярких проектах самозанятых репостом в сториз нашего аккаунта, а вы – найдете новых клиентов и партнеров!

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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