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Самарцы смогут забронировать зал в кинотеатре под корпоратив, свидание или встречу с друзьями

Сеть кинотеатров «КАРО» 1 декабря запустила уникальный сервис «Ключ от зала»
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Для того чтобы забронировать зал достаточно заполнить заявку на сайте event.karofilm.ru.

Для того чтобы забронировать зал достаточно заполнить заявку на сайте event.karofilm.ru.

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила уникальный сервис «Ключи от зала». Он позволит максимально быстро и просто забронировать любой зал (классический, IMAX или Black) под любое событие.

- С новой услугой «Ключи от зала» вы сможете самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене, а сам процесс упростится до нескольких кликов. Получить зал в свое полное распоряжение можно будет под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и даже дружескую встречу или романтическое свидание, - рассказали в «КАРО».

Для того чтобы забронировать зал достаточно заполнить заявку на сайте event.karofilm.ru. Там нужно указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента.

- Это может быть фильм из репертуара «КАРО» – вас ждет выбор из полусотни картин разных жанров – или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки вы получите предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке, - уточнили в «КАРО».

На правах информационного партнерства.