Самарцы смогут забронировать зал в кинотеатре под корпоратив, свидание или встречу с друзьями

Для того чтобы забронировать зал достаточно заполнить заявку на сайте event.karofilm.ru.

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила уникальный сервис «Ключи от зала». Он позволит максимально быстро и просто забронировать любой зал (классический, IMAX или Black) под любое событие.

- С новой услугой «Ключи от зала» вы сможете самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене, а сам процесс упростится до нескольких кликов. Получить зал в свое полное распоряжение можно будет под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и даже дружескую встречу или романтическое свидание, - рассказали в «КАРО».

Для того чтобы забронировать зал достаточно заполнить заявку на сайте event.karofilm.ru. Там нужно указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента.

- Это может быть фильм из репертуара «КАРО» – вас ждет выбор из полусотни картин разных жанров – или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки вы получите предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке, - уточнили в «КАРО».

На правах информационного партнерства.