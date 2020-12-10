В Самаре с Фабрики-кухни сняли кровлю

В Самаре продолжают реконструкцию здания с серпом и молотом

В Самаре продолжаются реставрационные работы на здании Фабрики-кухни, где расположится филиал Третьяковки. Самарский блогер Евгений Щекин снял работы с воздуха. Сейчас на здании с крышей в виде серпа и молота сняли кровлю - до этого на прямой трансляции на сайте Александра Хинштейна видно, что оно было покрыто железом.

Раньше объект стоял в заброшенном состоянии, на его месте хотели построить торговый центр. Депутат смог договориться о передаче фабрики-кухни государственной Третьяковской галерее. Проект поддержало и министерство культуры страны.

Напомним,что работы по реставрации продолжатся и в 2021 году. К концу года здесь уже должен будет расположиться филиал знаменитой Третьяковки, первый в России. Самарский музей претендует на звание культурного центра Поволжья.

Сейчас ход работ в здании контролирует специальная рабочая группа Минкульта Россиии.