«Самара» проиграла в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу

Чтобы пройти в финал волжанам нужно выигрывать с перевесом больше чем в одно очко. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» проиграл в первом матче полуфинала Кубка России команде «Темп-СУМЗ-УГМК». Игра проходила в Ревде и закончилась со счетом 88:87 в пользу хозяев.

Это первое поражение «Самары» в сезоне. Ответный матч пройдет уже в столице 63 региона в воскресенье, 27 декабря. Для того, чтобы пройти в финал, волжанам нужно выигрывать с перевесом больше чем в одно очко.

Напомним, «Самара» - действующий обладатель Кубка России. В прошлом сезоне волжане в финале обыграли как раз «Темп-СУМЗ-УГМК». Причем в первой игре финальной серии самарцы также уступили.