В Самаре растет число зараженных коронавирусом

В Самарской области за сутки нашли 283 заболевших COVID-19. Такова новая статистика распространения коронавируса в регионе на 10 декабря 2020 года. Это опять самая высокая цифра за осень и за все время - рост заболеваемости постоянный и стабильный. Накануне заболели 281 человек.

Также опубликована информация, что выздоровели 305 человек - всего 22 836. С начала пандемии заболели 25 055 человек. Умерли еще семь пациентов, всего летальным исходом закончились 478 случаев заболевания.

Напомним, что сейчас в регионе действуют довольно лояльные меры ограничений, дистанционно учатся только школьники 6-11 классов, пока что строже всего относятся к жителям старше 65 лет. Врачи утверждают, что растет именно число пациентов из этой возрастной группы, также именно они чаще всего умирают.