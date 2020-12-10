В Самаре над туристическими маршрутами появится "чистое небо"

Конечно, такое число проводов портит город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре намерены реализовать программу "Чистое небо", убрать провода с улиц на туристических маршрутах. Их должны заменить оптоволокном. Первыми намерены "украсить" те улицы, по которым чаще всего гуляют гости города. Как отметил Владимир Василенко, заместитель главы города, сейчас отдельной программы по этому поводу нет, но там, где ведется ремонт, все провода убирают под землю.

- Это мы должны делать не только при реконструкции, но и ремонте дорог. Знаю, что в Сызрани сейчас этот вопрос решают. Всех собственников кабелей надо к этому понуждать. Но для этого нужна правовая основа, например, соответствующая программа. Как только ее утвердите, все организации, эксплуатирующие сети, увидят себя в этой программе и при реализации своих инвестиционных программ будут должны уже это делать, - обратился губернатор к Владимиру Василенко.

Такое же поручение получил и глава Тольятти Сергей Анташев. Вполне возможно, что уже в следующем году программа "чистое небо" станет обязательной для всех городов.