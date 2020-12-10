Выявляют все больше больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области нашли еще 283 человека, которые заболели коронавирусом. Это статистика за сутки. Как сообщили в оперативном штабе, больше всего пациентов с положительным тестом в Самаре - 95 человек. Еще 27 в Тольятти, а 14 в Сызрани. Также по-прежнему негативные антирекорды показывает Кинель-Черкасский район, здесь 14 пациентов с подтвержденным тестом за сутки. 13 больных в Кинельском районе, 9 в Отрадном. Так выглядит список самых опасных территорий, где маску даже на улице снимать опасно.

Еще восемь человек заболели в Богатовском районе и по 7 в Кинеле, Безенчукском и Волжском районах.

При профосмотре выявили 47 человек, у которых не было симптомов, но они оказались больны. Все остальные уже были под наблюдением с гриппом и ОРВИ.

Умерли за день семь человек - в основном, старше 60 лет и один мужчина 55 лет с проблемами сердца.