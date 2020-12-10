Самарский губернатор помог бизнесменам с рекламой

В Самаре губернатор решил помочь бизнесменам

Самарский губернатор Дмитрий Азаров решил помочь местным бизнесменам рассказать о своих услугах. Он пообещал размещать самые интересные предложения в своих инстаграммных историях. Блог губернатора читают сотни тысяч человек, которые ищут там важную информацию и последние новости, так что реклама получается работающей.

Расскажите про ваш бизнес, чем вы занимаетесь и можете быть полезны другим. Выкладывайте описание в сторис и отмечайте меня, сделаю репост, - обратился Дмитрий Азаров к местным предпринимателям.

Бизнес-сообщество с удовольствием откликнулось на призыв. Это уже не первая подобная акция - в первый раз губернатор оказал такую помощь весной. Примеру самарского губернатора уже последовали и на Камчатке. Владимир Солодов также решил публиковать предложения от местных бизнесменов в своем профиле.