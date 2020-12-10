Губернатор и глава ПАО "Газпром" договорились о развитии газоснабжения региона на ближайшую пятилетку

Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на ближайшую пятилетку до 2025 года. Компания намерена инвестировать 3,832 млрд рублей - это в 5,5 раза больше, чем в предыдущий период.

В документе оговорены шаги, которые должна предпринять компания в регионе. Это и техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, строительство межпоселковых газопроводов и двух газопроводов-отводов с газораспределительными станциями.

Со своей стороны правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и проведет подготовку около 1,7 тыс домов к приемке газа, то же самое касается семи котельных и предприятий.

В результате газ смогут подать новым потребителям в Волжском и Сергиевском районах и в Самаре. Среди новых клиентов и крупные предприятия, резиденты индустриального парка "Преображенка", а также жители "Южного города". Появится возможность газифицировать целые села и деревни в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

За такие масштабные инвестиции и глобальные цели Дмитрий Азаров поблагодарил Алексея Миллера. И напомнил, что работа по газификации ведется поступательно, на каждые пять лет утверждается своя программа. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%.