В Самаре ищут 13-летнего подростка и его младшую сестру

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самара

Волонтеры поискового отряда Самарской области «Лиза Алерт» ведут поиски двух пропавших детей, которые ушли из дома 9 декабря 2020 года.

Особые приметы пропавших брата и сестры:

Девятайкин Андрей, 13 лет. Рост 140 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в синюю куртку с серым верхом, синие джинсы и черные сапоги.

Девятайкина Анастасия, 11 лет. Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся черные, глаза серо-голубые. Была одета в черно-желтую куртку, серые зимние штаны, красные сапоги и белую шапку.

Если вы владеете информацией о местонахождении детей, то просим вас сообщить об этом на телефон горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52, либо по номеру экстренной службы 112.