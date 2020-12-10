Появилось видео падения крана при строительства моста через Волгу в Самарской области

По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ возбудили уголовное тело

Появилось видео падения крана на стройке моста через Волгу в районе села Климовка в Самарской области.

Кран упал 6 декабря в утренние часы. На видео зафиксирован момент, когда кран падает в воду с площадки, на которой он находился и производил работы.

В результате случившегося погибли два человека. Пострадали еще трое, один из них отказался от госпитализации. Поиски погибших проводили водолазы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Причины случившегося выясняются.