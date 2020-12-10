В парке Гагарина в Самаре открылся бесплатный каток с прокатом коньков

Особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката Фото: администрация Самары

10 декабря в парке им. Ю. Гагарина официально открылся бесплатный каток. Об этом сообщили в администрации города. Рядом с ледовой площадкой установили пункт проката коньков, который будет работать с 10 утра до 10 вечера.

- Во всех пунктах проката инвентаря действуют жесткие требования по обслуживанию в условиях пандемии - социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех, - отметил заместитель директора МАУ г.о. Самара «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Кроме того, в помещениях для посетителей предусмотрены маски, бахилы и санитайзеры для рук.

В парке «Дружба» и 50-летия Октября ледовые катки с прокатом инвентаря работают с прошлой недели. В Парке Победы официальное открытие намечено на завтра. Напомним, что в Самаре планируют открыть более 120 бесплатных катков, адреса можно посмотреть у нас на сайте.