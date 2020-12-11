Куйбышевский НПЗ обеспечил транспортом самарских медиков

Заводские водители помогают врачам сберечь силы и время для пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост сезонных заболеваний, обострение хронических – количество вызовов медиков на дом многократно возросло. Дойти до каждого пациента – непростая задача, особенно, если добираться приходится пешком или на общественном транспорте. Чтобы сберечь время и силы участковых врачей, Куйбышевский НПЗ предоставил городской больнице №10 заводской автотранспорт. Эта больница обслуживает население Куйбышевского района, а расстояния здесь приличные.

Экипаж заводских водителей работает на линии с начала ноября. На пассажирском автомобиле марки «Соболь» шоферы трудятся в две смены, обеспечивая транспортом врачей ежедневно с восьми утра до восьми вечера без перерывов и выходных. Предприятие постаралось максимально защитить своих работников от инфекции: экипаж обеспечен дезинфицирующими растворами и средствами индивидуальной защиты.