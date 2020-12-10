Районные администрации проводят поквартирный обход и напоминают пожилым о необходимости самоизоляции

Фото: Администрация Самары

В связи с нестабильной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, осенью оперативный штаб поручил работодателям перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому 65 лет и больше.

Представители районных администраций Самары ежедневно проводят поквартирный обход пожилых жителей, напоминая им о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Также пенсионеров 65+ информируют по телефону и размещают информационные листки на входах в подъезд жилых домов.

- Помимо администрации, в обходах участвуют и председатели советов домов. В квартиру мы не заходим, соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим, - рассказала управляющая микрорайоном №14 Железнодорожного района Самары Зульфия Шалимо.

Если пожилому человеку необходимо доставить продукты, лекарства или оплатить коммунальные счета, то он может обратиться за помощью к членам своей семьи, социальным работникам или волонтерам, однако покидать свою квартиру и посещать общественные места не стоит – это крайне опасно.

Отметим, что в Самаре работают волонтеры «МыВместе», которые доставляют пожилым на самоизоляции продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8(846)998-67-07.