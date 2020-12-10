Ректор ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение независимости вуза

Самарскому университету удалось сохранить независимость после вмешательства губернатора

Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрий Мишин поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за решение вопроса с сохранением самостоятельности вуза.

Ранее сообщалось, что в Россвязи решили преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики.

Против такого решения выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметив, что потеря независимого статуса повлечет негативные последствия для вуза.

Региональные власти попросили министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева поддержать инициативу сохранения автономности самарского вуза.

Под контроль ситуацию взял зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который посчитал вопрос о слиянии вузов "преждевременным".

После вмешательства Дмитрия Азарова статус самостоятельного вуза ПГУТИ удалось сохранить. "Уважаемый Дмитрий Игоревич! От лица всего педагогического состава, сотрудников, а также студентов университета выражаю Вам огромную благодарность за поддержку ПГУТИ", - написал в своем обращении ректор университета.