Кейс господдержки: Алла Ковалик, творческая мастерская «Морковки из духовки»

Я открыла свою творческую мастерскую по лепке игрушек из полимерной глины в 2019 г. Открытие пришлось на декрет − в это время мой работодатель закрыл проектный институт, в котором я проработала инженером 7 лет. Поэтому решила найти новый вид дохода, чтобы он мне позволил и воспитывать детей, не отрываясь от них, и развиваться.

В октября я купила свои первые уроки и, спустя 3 месяца, продала первые наборы. Потом через друзей и их знакомых заработало сарафанное радио, благодаря которому всё больше людей стали покупать моё творчество. Ценность моих игрушек в том, что они полностью индивидуальны и эксклюзивны, их не купишь в магазине.

Для Аллы проект — это, в первую очередь, выражение себя, особенно в декретный период.

О проекте «Мама предприниматель» я узнала на портале «Мой бизнес 63» и сразу подала заявку. Во время 5-дневной программы нам помогли составить бизнес-проект и узнать о дальнейшем развитии. Среди 16 девушек-участниц я защитила свой проект и мне присудили грант 100 000 руб.

«Мой бизнес 63» помог мне в развитии своего дела: я неоднократно проходила мастер-классы, различные курсы в онлайн-режиме, что невероятно важно и удобно для мам. Также от министерства экономического развития Самарской области я выиграла бизнес-кейс и сейчас им уже пользуюсь. Эти услуги помогают развивать своё дело.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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