В Ставропольском районе Самарской области до конца года построят еще два фельдшерско-акушерских пункта

к сельчанам будут приезжать на прием узкие специалисты Фото: "КП" Архив

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этому проекту до конца года возведут 32 новых фельдшерско-акушерских пункта и 3 офисов врача общей практики.

- Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда. Эти темпы мы создаем серьезный задел на будущее, чтобы быть готовыми к любым, самым сложным вариантам развития событий, — ранее отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Два ФАП уже в ближайшее время откроют в Ставропольском районе. Так в селе Березовый Солонец новый просторный фельдшерско-акушерский пункт уже построен. Сюда скоро завезут мебель и подключат все необходимое оборудование: ЭКГ, дефибриллятор, сумки для экстренной помощи, холодильники для хранения вакцин в процедурном кабинете.

- Кроме того подготовлен кабинет для приема гинеколога, к сельчанам будут приезжать на прием педиатр, терапевт, другие узкие специалисты, - рассказывает главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. - В новом ФАПе оборудуем автоматизированное рабочее место, и специальные программы позволят фельдшеру или принимающим по графику врачам связаться по компьютеру со специалистами, передать ЭКГ, проконсультироваться.