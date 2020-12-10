Самарцам откроют доступ в библиотеку ООН

Дипломатический образовательный центр планируют открыть в Самаре в 2021 году Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре собираются открыть крупный образовательный центр с выходом на мировую дипломатическую арену. Он будет носить имя бывшего председателя правительства России. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказала руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева.

- Мы планируем открыть Центр Евгения Примакова на базе Самарского университета. Там будут проходить трансляции лекций из МГИМО, из дипакадемии. Это будут прямые выходы на послов иностранных государств. А для учеников центра будет доступ в библиотеку ООН. Также будет подписано соглашение с Россотрудничеством. Кроме того, нам передадут некоторые личные вещи Евгения Примакова. Они станут экспонатами в музейной части нашего образовательного центра, - рассказала Вера Щербачева.

Получить новые знания на базе Центра смогут не только студенты Самарского университета, но и учащиеся остальных вузов области и другие желающие.

Создание Центра обсуждали еще в октябре этого года на межрегиональном форуме "Интер Волга". Проект поддержали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также руководитель Россотрудничества, внук бывшего премьер-министра Евгений Примаков.

Открыть центр Евгения Примакова в Самаре планируется в феврале 2021 года и приурочить это событие ко дню дипломата.