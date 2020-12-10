Фантомное предприятие из Красного Яра поставляло тонны молочной продукции с заменителем молочного жира

Инспекторы заподозрили предприятие в махинациях и передали информацию правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторам Управления Россельхознадзора по Самарской области от коллег из Москвы, Московской и Тульской областей поступила информация, что в регионе была выявлена фантомная организация, которая занимается производством и поставкой продукции животного происхождения.

Как выяснилось, ООО «Молвест» зарегистрировано в городе Ростов, а фактический адрес производства находится в селе Красный Яр Самарской области. Инспекторы регионального Россельхознадзора, в ходе проверки, установили, что по указанному адресу находятся лишь торговые ряды.

Согласно данным системы «Меркурий», за все время своего функционирования, копания приняла на фантомную площадку в Красном Яре 29,5 тонн молочной продукции, с той же площадки было отгружено в другие регионы более 6 тонн белково-жировых продуктов, среди которых сыр Российский-люкс, молоко сухое цельное, сыр «Пармезан GOLD». Все продукты были с заменителем молочного жира.

Так как качество продукции инспекторы проверить не смогли, в виду отсутствия производства по зарегистрированному адресу, было принято решение направить информацию в ГУ МВД по Самарской области, в Департамент ветеринарии Самарской области, а также в территориальные управления Россельхознадзора, куда была поставлена продукция фирмы ООО «Молвест». Также организацию заблокировали в системах электронного документооборота «Цербер» и «Меркурий».