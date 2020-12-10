В одном из дворов в Промышленном районе Самары появился настоящий гейзер

Скриншот видео, которое прислал очевидец в редакцию КП-Самара

Сегодня, 10 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что во дворе дома №333 по Ново-Садовой появилось огромное «озеро» из-за прорыва.

- С 9 утра уже течет, мы буквально живем на озере, вода уже затопила подвал, - говорят жильцы дома.

Как говорят местные жители, вода из колодца уже не в первый раз образует огромное озеро в их дворе. Это создает массу трудностей, при попытке добраться до своего подъезда по затопленному двору.

Как сообщили редакции КП-Самара в компании «Самарские коммунальные системы», сообщение о прорыве им поступило днем, после обеда. Бригада отключения выезжали на место, однако по прибытию выяснилось, что на том самом колодце стоит припаркованный автомобиль.

- Начали искать хозяина припаркованного автомобиля, в это время поступил другой вызов, поэтому бригада поехала устранять проблему в другом месте, - сообщила журналисту КП-Самара начальник отдела по связям с общественностью ООО "СКС" Мария Алмазова.

Вечером, сотрудники «СКС» вновь выехали к месту прорыва, на данный момент информации по ликвидации коммунальной аварии нет. Ведутся работы.