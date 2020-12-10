Найдены, живы: в Самаре нашли пропавших брата и сестру

"Найдены, живы!" написали в официальной группе "Лиза Алерт" Самары

Напомним, информация о поиске детей появилась на официальной странице волонтерского поискового отряда «Лиза Алерт».

Как выяснилось, 13-летний подросток и его 11-летняя сестра ушли из дома вчера, 9 декабря, и, на момент размещения объявления, информации об их местонахождении не было известно.

Несколько часов назад волонтеры объявили, что подростки нашлись живыми. Однако неизвестно, что случилось с детьми и где они пропадали целые сутки. Также не разглашается, где и при каких условиях были найдены дети.