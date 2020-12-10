Дом на Ново-Садовой, с гейзером во дворе, останется без воды на всю ночь

Скриншот видео: предоставлено жителем дома

Напомним, сегодня утром, 10 декабря, во дворе дома №333 по улице Ново-Садовая произошел прорыв. Весь двор затопило водой, а из колодца бил небольшой фонтан. Сотрудники СКС прибыли на место и отключили водоснабжение жилого дома.

- Все ночные смены СКС работают на других экстренных адресах Самары. Работы во дворе дома №333 по Ново-Садовой будут проводиться завтра, либо по окончанию работ на других объектах. К дому, где отключили водоснабжение выехал бойлер с водой, - сообщила редакции КП-Самара начальник отдела по связям с общественностью ООО "СКС" Мария Алмазова.