Дмитрий Азаров на всю страну рассказал об успехах самарского НОЦ

Дмиьтрий Азаров принял участие в форуме "Вузпромэкспо"

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ "Инженерия будущего" на национальной выставке "Вузпромэкспо". Губернатор принял участие в дискуссии о новой эре развития образовательных центов мирового уровня. Самарскому НОЦ есть, чем похвастаться. Недавно он получил статус мирового уровня, был признан одним из лучших в стране. Сегодня это межрегиональный центр притяжение научных школ и промышленных предприятий.

НОЦ работает по пяти направлениям, в том числе занимаясь проблемами искусственного интеллекта и хайтек-медицины.

- Мы видим в межрегиональном НОЦ только преимущества. Здесь идет обогащение знаниями, новыми подходами, идеями. Именно так сегодня строится работа в НОЦ по разработке самых перспективных инновационных продуктов, - поделился своим мнением губернатор.

Также глава региона рассказал, что у центра уже есть ряд проектов, которые позволили внедрить конкретные технологические решения в производство партнеров. Например, это внедрение интеллектуальных ERP систем на предприятиях военно-промышленного комплекса, центр биомедицинских инженерных технологий, совместная работа с РЖД. Также центр имеет связи в ряде стран, например, имеет партнерство с республикой Беларусь.