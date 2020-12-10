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Наука

Министр высшего образования и науки заинтересовался проектом частной космонавтики самарского НОЦ

Министра заинтересовал проект перспективного газогенератора
Наталья АРТЯКОВА
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Дмитрия Азаров на всю страну рассказал об успехах самарского НОЦ

Дмитрия Азаров на всю страну рассказал об успехах самарского НОЦ

Генеральный директор управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга Михеева рассказала на форуме VII ежегодной национальной выставки «Вузпромэкспо» в Москве о результатах совместной работы пяти регионов, которые стали инициаторами Научно-образовательного центра. Помимо Самарской области партнерами являются Ульяновская и Пензенская области, Республика Мордовия и Тамбовская область.Также Ольга Михеева рассказала об экспонатах, представленных участниками НОЦ и проектах, реализуемых в рамках программы деятельности центра, в том числе и о работе газогенератора.

Министр высшего образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков посетил экспозицию межрегионального НОЦ «Инженерия будущего». Министра заинтересовал проект перспективного газогенератора для двигателей тягой 24 тонны.

По данному изобретению уже ведется согласование контракта на внедрение с АО «ОДК» Ростех, а также в планах создание центра коммерческого космоса для развития частной космонавтики.